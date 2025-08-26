Terremoto al largo delle isole Egadi di magnitudo 4.7

TRAPANI (ITALPRESS) - Un sisma di magnitudo 4.7 si è verificato in mare, nell'area del Tirreno Meridionale, al largo delle isole Egadi, nel trapanese. Il terremoto, avvenuto alle 6.07, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma a una profondità di 10 km.-foto screenshot sito Ingv- (ITALPRESS).
