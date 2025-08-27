Pioli “Dzeko pronto per il Polissya, Comuzzo resta”

FIRENZE (ITALPRESS) - "All'andata siamo stati bravi a togliere le giocate che d'abitudine i nostri avversari utilizzano per uscire dalla pressione, per cui da un certo punto di vista siamo stati noi a sorprendere loro. Chiaramente siamo avvantaggiati anche se lo sono in realtà tutte e due le squadre perchè si conoscono meglio dopo aver giocato la prima partita, ma dobbiamo essere pronti e preparati perchè sono sicuro che qualcosa cambieranno". Stefano Pioli avverte i suoi alla vigilia del ritorno dei play-off di Conference League contro il Polissya, in programma domani al Mapei stadium di Reggio Emilia. La Fiorentina riparte dal 3-0 di giovedì scorso e, data la squalifica di Kean, l'indisponibilità di Piccoli e la rinuncia a Beltran per questioni di mercato, schiererà in attacco Edin Dzeko. "Ha avuto qualche problema nelle settimane scorse, non è riuscito a allenarsi completamente, ma ha fatto una buona preparazione, quindi sta bene, è pronto per giocare - ha spiegato Pioli - Edin è più un centravanti di manovra che di profondità, ma credo che abbia un'intelligenza tale da potergli permettere di fare entrambe le cose. Se domani qualche volta Edin verrà incontro per raccordare il gioco col centrocampo, saranno altri giocatori a dover garantire la profondità, ma credo che questo lo possiamo fare". Sulla stessa linea d'onda del collega del Bologna Vincenzo Italiano, contrario al mercato ancora aperto quando la stagione inizia ("con il campionato concluso lo scorso maggio c'è tutto il tempo per farlo fino a Ferragosto"), Pioli, nel corso della conferenza stampa di oggi al Viola Park, ha assicurato che "nel mio gruppo e nei miei ragazzi ho visto grande attenzione, non ho dovuto fare dei richiami particolari, perchè tutti sanno che domani c'è una partita di Conference League dove vogliamo avere ambizioni". A proposito di mercato e dei rumors sull'interesse dell'Al Hilal per Comuzzo, "è normale che con una situazione del genere il ragazzo può avere dei pensieri, ma mi ha detto che non ha intenzione di accettare. E' un ragazzo sereno, un grande professionista".In conferenza stampa anche Jacopo Fazzini. "La Conference è sicuramente un obiettivo che ci siamo posti - sottolinea l'ex Empoli - Non stiamo a vedere se siamo i favoriti o no, anche perchè ci sono tante altre squadre forti, saranno sicuramente tutte partite complicate e dovremo affrontarle nel migliori dei modi se vogliamo raggiungere il nostro obiettivo". A Firenze "mi sto trovando benissimo - ha aggiunto -, devo dire che mi hanno accolto tutti veramente nel migliore dei modi e penso di non poter chiedere di meglio per questo inizio. Sono veramente felice e contento di essere qua e allo stesso tempo ho tanta voglia di giocare, di farmi vedere, e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".- foto Ipa Agency - (ITALPRESS).