Attualità | 28 agosto 2025, 16:50

Borgio Verezzi. Il sindaco D'Acquino sulla vicenda campo: "A settembre il taglio dell'erba, in corso di valutazione il progetto di riqualificazione delle strutture"

La replica del primo cittadino è arrivata dopo la nota della minoranza

Non è tardata ad arrivare la replica dell'amministrazione comunale di Borgio Verezzi alle considerazioni della minoranza sulle condizioni attuali del campo sportivo.

"La situazione degli impianti sportivi è nota - spiega il sindaco Renato Dacquino - Ricordiamo che è in corso di valutazione l'importante progetto di riqualificazione di tutte le strutture".

"Sono stati resi inagibili gli accessi all'interno dell'edificio - ha aggiunto il primo cittadino - ed è previsto per settembre un intervento di taglio dell'erba sul campo da calcio".

Redazione

