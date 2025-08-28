 / 

| 28 agosto 2025, 17:23

Farnesina, Tajani: "Cdm ha approvato la riforma del ministero degli Esteri"

(Adnkronos) - ''Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del ministero degli Esteri''. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. ''Sarà un ministero con una testa politica e una testa economica'', ha spiegato Tajani parlando di ''una riforma a costo zero''. 

