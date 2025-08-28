Paura a Cinecittà World, guasto alle montagne russe: bloccati in cima per ore

(Adnkronos) - Quindici persone, di cui quattro minori, sono rimaste bloccate a 20 metri da terra per un problema tecnico sulla montagne russe al parco divertimenti Cinecittà World. E' accaduto intorno alle 14,30. I vigili del fuoco stanno intervenendo con l'autoscala per far scendere dalla giostra Altair le persone riportandole in sicurezza. La giostra si sarebbe bloccata per via di un guasto. Sul posto anche i tecnici del parco.
giovedì 28 agosto
