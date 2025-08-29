Malore a Ceriale in A10: non ce l’ha fatta l’automobilista 70enne colpito da infarto

È deceduto all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’uomo di 70 anni, originario del Biellese, colpito da un malore sabato 23 agosto mentre percorreva l’autostrada, A10 in direzione Savona. L’automobilista viaggiava insieme alla moglie quandoha accusato l’arresto cardiaco riuscendo comunque a mantenere l’auto in carreggiata e ad accostare evitando incidenti.

L’allarme era scattato poco dopo le 16, nel tratto tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, all’altezza di Ceriale. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 con automedica e ambulanza, i vigili del fuoco e la Croce Bianca di Albenga. Estratto dall’abitacolo, il 70enne era stato sottoposto a prolungate manovre di rianimazione fino al ripristino delle funzioni vitali, per poi essere trasferito d’urgenza al Santa Corona in codice rosso.

Nonostante gli sforzi del personale medico, il cuore dell’uomo ha smesso di battere nelle scorse ore.