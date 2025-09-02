Concerto tributo a Lucio Battisti a Savona: musica e solidarietà per la ricerca sul neuroblastoma

Sabato 6 settembre, la Fortezza del Priamar di Savona ospiterà una serata di musica e solidarietà con il concerto tributo a Lucio Battisti, proposto dalla cover band Nuovi Solidi. L’evento, a ingresso gratuito e organizzato con il sostegno del Comune di Savona, ha finalità benefica: sostenere ENEA Onlus, che raccoglie fondi per la ricerca sul neuroblastoma, un tumore infantile raro e aggressivo.

Durante la serata sarà presente un gazebo informativo di ENEA, dove sarà possibile conoscere le attività dell’associazione e, per chi lo desidera, effettuare una donazione libera a sostegno dei progetti di ricerca. In scaletta ci saranno i grandi successi di Lucio Battisti, tra cui La canzone del sole, Emozioni, Il mio canto libero, Fiori rosa fiori di pesco, Pensieri e parole e I giardini di marzo.

L’appuntamento è fissato per le ore 21:15. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo info@eneassociation.org o telefonicamente al numero 010 6092000.