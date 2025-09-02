Alcaraz-Lehecka: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) -

Carlos Alcaraz a caccia della semifinale degli Us Open 2025. Oggi, martedì 2 settembre, il tennista spagnolo sfida il ceco Jiri Lehecka, numero 21 del mondo, nei quarti di finale dello Slam americano, l'ultimo della giornata e a cui il rivale Jannik Sinner arriva da campione in carica. Alcaraz, negli ottavi, ha battuto il francese Rinderknech, mentre nei turni precedenti aveva superato Opelka, Bellucci e Darderi. Lehecka invece ha raggiunto i quarti eliminando Mannarino agli ottavi, oltre a Coric, Etcheverry e Collignon nei primi turni.

La sfida tra Alcaraz e Lehecka è in programma oggi, martedì 2 settembre, con orario ancora da definire. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti, con due vittorie dello spagnolo e una del ceco. L'ultimo incontro risale allo scorso Atp del Queen's, quando in finale Alcaraz si impose in due set.

Alcaraz-Lehecka, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e SuperTenniX.