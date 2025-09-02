Schianto lungo la circonvallazione a Palermo, due morti

(Adnkronos) - Incidente stradale lungo la circonvallazione di Palermo. Nel violentissimo impatto hanno perso la vita due ragazzi di 29 e 22 anni. Sul posto, oltre alla Polizia municipale per i rilievi, sono arrivate tre ambulanze ma per le vittime non c'è stato nulla da fare. Il traffico nella zona è bloccato.
martedì 02 settembre
lunedì 01 settembre
