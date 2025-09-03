 / Cronaca

Incidente a Ceriale: un ciclista ricoverato in codice rosso al Santa Corona

L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.30 lungo via Nuova di Peagna

Un incidente che ha coinvolto un ciclista si è verificato nella mattinata odierna intorno alle 11.30 a Ceriale, lungo via Nuova di Peagna.

Secondo le prime ricostruzioni, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi: l’uomo, un cinquantenne, sarebbe stato trovato a terra privo di conoscenza probabilmente in seguito ad un malore.

Immediato l’intervento dei soccorritori: il personale della Croce Rossa di Loano, insieme all’automedica, ha prestato le prime cure sul posto.

Vista la gravità delle condizioni, il ciclista - vittima di un trauma cranico - è stato intubato e trasferito in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

