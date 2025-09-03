Deraglia la funicolare “Gloria” di Lisbona, almeno 15 morti

LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) - Tragedia a Lisbona. L'iconica funicolare Gloria è deragliata e si è schiantata contro un edificio in Rua da Glòria, vicino ad Avenida da Liberdade. Secondo fonti di polizia contattate dal "Diario de Noticias", i morti accertati sono 15. Una ventina invece i feriti, di cui cinque in gravi condizioni. Il mezzo può accogliere 42 persone, tra posti a sedere e in piedi.La funicolare, classificata nel 2002 come monumento nazionale, collega Praça dos Restauradores al Bairro Alto ed è una delle principali attrazioni turistiche di Lisbona, dal momento che trasporta oltre tre milioni di passeggeri all'anno."Lisbona è a lutto": ha dichiarato Carlos Moedas, sindaco di Lisbona, giunto sul posto poco dopo l'incidente, avvenuto alle 18 di questo pomeriggio. "Questa è una tragedia senza precedenti nella nostra città. E' il momento di agire e di aiutare. Ringrazio tutti per la risposta in pochi minuti. L'unica cosa che posso dire è che è una giornata davvero tragica". La Polizia Giudiziaria è sul posto per accertare la dinamica dell'incidente, mentre l'Ufficio per la Prevenzione e le Indagini sugli Incidenti Aerei e Ferroviari (GPIAAF) ha aperto un'inchiesta.Il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa ha espresso "profondo rammarico per l'incidente", in particolare "per i morti e i feriti gravi, nonchè per i numerosi feriti lievi". Il Governo e il Primo Ministro Luìs Montenegro "si rammaricano profondamente per l'incidente" e hanno espresso "profonda costernazione e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie". Per il Governo "la priorità immediata" è "l'assistenza alle vittime", quindi "le autorità competenti svolgeranno a tempo debito le indagini necessarie per determinare le cause di questo deplorevole incidente"."Ho appreso con profondo dolore del tragico deragliamento dell'Elevador da Glòria a Lisbona. Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e mio personale, sincero cordoglio e vicinanza al Portogallo, alle famiglie delle vittime e ai feriti coinvolti nell'accaduto", afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni."Ho appreso con tristezza del deragliamento del famoso "Elevadorda Glòria". Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime",scrive su X la presidente della Commissione europea, Ursula vonder Leyen.- foto Pexels.com - (ITALPRESS).