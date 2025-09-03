Hamas “Pronti a un accordo globale e al rilascio degli ostaggi”

ROMA (ITALPRESS) - "Siamo pronti a stipulare un accordo globale in cui tutti i prigionieri nemici detenuti saranno liberati in cambio di un numero concordato di ostaggi palestinesi": lo afferma in una nota Hamas, sottolineando che questo accordo "porrà fine alla guerra nella Striscia di Gaza, comporterà il ritiro di tutte le forze di occupazione dall'intera Striscia, aprirà i valichi di frontiera per consentire l'ingresso di tutti i beni di prima necessità a Gaza e avvierà il processo di ricostruzione", continua Hamas.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).