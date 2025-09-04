Riparte il restyling di Porta Soprana dopo lo stop per Cairo Medievale: polemiche sul rimontaggio dei ponteggi

Dopo la pausa imposta da Cairo Medievale, sono ripresi i lavori di restauro di Porta Soprana. In questi giorni è in corso il rimontaggio dei ponteggi, operazione che, come precisato dall’amministrazione comunale, non comporterà alcun costo aggiuntivo.

"Come previsto dal contratto, questa operazione è stata pensata per consentire di avere Porta Soprana libera e valorizzata durante l’evento Cairo Medievale, in accordo anche con la pro loco", spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Fabrizio Ghione.

Il progetto, approvato dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Savona e Imperia, prevede un restauro completo della struttura. Tra gli interventi principali, il ripristino dei manti di copertura, la sostituzione dei coppi danneggiati e il rifacimento dello strato impermeabile sottostante. Verranno restaurati anche gli intonaci del quarto ordine del prospetto su via Roma, dove si trova l’orologio.

Particolare attenzione sarà dedicata alla pulitura e al consolidamento delle facciate laterali, con tinteggiature che riporteranno lustro agli angoli della storica porta. Inoltre, le pareti del passaggio pedonale laterale che collega via Roma alla zona di San Rocco saranno risanate, garantendo così una fruibilità sicura e ottimale per cittadini e visitatori.

Il rimontaggio dei ponteggi ha suscitato alcune polemiche sui social, con paragoni al complesso restyling del Ponte Italia 61. L’assessore Ghione risponde: "Si tratta di un intervento importante per restituire piena bellezza e sicurezza a uno dei simboli della nostra città. Le polemiche gratuite le lasciamo ai leoni da tastiera che hanno tanto tempo libero e magari manco stanno a Cairo".