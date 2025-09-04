Arboscello (Pd): "Grande preoccupazione per il futuro delle Funivie"

"Destano non poca preoccupazione le ultime notizie sul destino delle Funivie di Savona. Dopo 6 anni di stop, conditi da innumerevoli promesse su quella infrastruttura che tutti definiscono strategica per un intero territorio ci si accorge solo ora degli innumerevoli e pare insormontabili problemi tecnici che ne ostacolerebbero o peggio impedirebbero il ripristino". Cosi commenta il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello su Funivie Savona.

"Qualche mese fa, percependo qualche difficoltà in merito al progetto, ho portato il tema in consiglio regionale presentando un’interrogazione ma la destra come al solito, superficiale e incurante dei reali problemi della Liguria, ha liquidato la domanda con le solite frasi di circostanza, del va tutto bene e sappiamo noi cosa stiamo facendo. Di fronte però alle ultime notizie che trapelano sulla situazione di Funivie pretendiamo delle risposte chiare e soprattutto ci domandiamo: cosa hanno fatto fino ad oggi il commissario Bucci, il sub commissario Ripamonti e il presidente della Provincia di Savona? Dopo 6 anni di inattività ci si accorge solo ora che servono 50 milioni di euro e che non ci sono? In questi mesi abbiamo assistito solo a siparietti di Ministri in visita a Savona e annunci di protocolli d’intesa rimasti solo sulla carta, mentre decine di lavoratori e le loro famiglie aspettano e un territorio ha perso un’infrastruttura ed è costretto a convivere con i mezzi pesanti che transitano attraverso i centri abitati, con gravi pericoli di sicurezza stradale e sanitari".

"Basta parole, promesse e impegni disattesi, chiediamo verità e chiarezza. Se non c’è la volontà di riaprire l’impianto che lo si dica. E se qualcuno non è stato in grado in tutti questi anni di farlo ripartire si dimetta dal ruolo affidatogli avendo chiaramente fallito e mostrando una chiara incapacità politica e amministrativa. Al nostro territorio servono più infrastrutture non altre chiusure", conclude Arboscello.