 / 

| 04 settembre 2025, 06:34

Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d'Italia

Formula 1, si corre a Monza: programma, orari e dove vedere (in chiaro) il Gp d'Italia

(Adnkronos) - Torna in pista la Formula 1 con l'attesissimo Gran Premio d'Italia. Da domani, venerdì 5 settembre, a domenica 7 settembre, piloti al lavoro in uno dei weekend più avvincenti del Mondiale. A Monza si riparte dal dominio di Oscar Piastri, sempre più leader della classifica dopo il successo in Olanda. Occhi puntati sulle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, chiamati al riscatto dopo il doppio ritiro nell'ultimo fine settimana. Dalle prove libere alla gara, ecco il programma del Gp di Monza, gli orari e dove vederlo in tv e streaming. 

Ecco il programma del Gp di Monza, con tutti gli appuntamenti del weekend:  

  

Venerdì 5 settembre

 

Ore 13.30: F1 - Prove libere 1 

Ore 17: F1 - Prove libere 2 

  

Sabato 6 settembre

 

Ore 12.30: F1 - Prove libere 3 

Ore 16: F1 - Qualifiche 

  

Domenica 7 settembre

 

Ore 15: F1 - Gara 

Il Gran Premio d'Italia, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre, sarà trasmesso su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e NOW. Il Gran Premio di Monza sarà visibile anche in chiaro su TV8, con le qualifiche e gara trasmesse in diretta al tasto 8 del telecomando. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium