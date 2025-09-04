 / 

Zelensky vede Volenterosi a Parigi “Stiamo dando concretezza a garanzie”

ROMA (ITALPRESS) - "Stiamo dando concretezza alle garanzie di sicurezza a lungo termine per l'Ucraina e assicurando fin da ora il supporto alle nostre Forze di difesa ucraine". Così in un post su 'X' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky da Parigi per la riunione dei 'Volenterosì per l'Ucraina. Presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron, all'incontro hanno partecipato, in presenza e online, i leader dei Paesi europei. - Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).

