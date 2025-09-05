Maurizia Cacciatori al Molo 8.44: un pomeriggio di sport e ispirazione

Sabato 13 settembre il Molo 8.44 di Vado Ligure diventa il palcoscenico di un incontro speciale con una delle icone dello sport italiano.

Dalle 17.00 alle 19.00, infatti, il centro commerciale ospiterà Maurizia Cacciatori, storica capitana della Nazionale e leggenda della pallavolo azzurra accompagnata da Noemi Signorile, regista della Cuneo Granda Volley.

"Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport e non solo: un’occasione per ascoltare la sua esperienza, i valori che l’hanno accompagnata sul campo e i segreti che hanno fatto di lei una delle campionesse più amate - dicono dalla direzione del Molo - L’evento, gratuito e aperto a tutti, è pensato per regalare al pubblico un pomeriggio diverso dal solito, fatto di emozioni, storie e passione sportiva.

Un sabato da vivere insieme, tra sport e condivisione, al Molo 8.44".