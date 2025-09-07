 / Cronaca

Cronaca | 07 settembre 2025, 13:52

Alassio ritrovato un cadavere in avanzato stato di decomposizione, indagini in corso

Sarebbe di una donna che i vicini non vedevano da tempo

Sarebbe stato il forte odore a mettere in allerta alcuni residenti che hanno contattato la polizia e a permettere di ritrovare il corpo di una donna in avanzato stato di decomposizione nella zona di via Loreto Alta. Si tratterebbe appunto di una donna di 62 anni. A prima vista non si tratterebbe di morte violenta ma,  dato l'avanzato stato di decomposizione del corpo è stata disposta l'autopsia dal procuratore della Repubblica di turno Ubaldo Pelosi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Alassio,  i vigili del fuoco, personale del 118; sul posto è stato chiamato anche il medico legale. Con l'esame autoptico sarà possibile stabilire le cause e la data del decesso.

