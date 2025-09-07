Ospedale di Comunità di Albenga: una nuova variante per adeguamenti emersi in corso d’opera

Nuova variante per ’Ospedale di Comunità di Albenga . È quanto emerge dalla nuova delibera approvata dall’Asl 2 savonese, che ha dato il via libera alla terza variante contrattuale dell’appalto affidato alla ditta Verzì Costruzioni di Genova.

I lavori, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), riguardano la trasformazione di spazi all’interno del Santa Maria di Misericordia per la realizzazione di un Ospedale di Comunità, insieme alla Casa di comunità. La variante è dovuta ad adeguamenti emersi in corso d’opera e non prevedibili in fase progettuale.

La modifica comporta un incremento di spesa pari a 23.178 euro, già coperti da fondi PNRR. Il valore complessivo dell’intervento sale così a poco più di 319mila euro. Per ciò che riguarda i tempi, invece, la consegna dei lavori slitta dal 27 settembre al 3 ottobre 2025. Un rinvio contenuto, che non cambia sostanzialmente il cronoprogramma generale.

Il Santa Maria di Misericordia , con il san Giuseppe di Cairo, è una delle due strutture Asl destinate a ospitare un Ospedale di di Comunità, una struttura intermedia che integra i servizi già presenti. In pratica, si tratta di reparti a bassa intensità di cura, pensati soprattutto per i pazienti che non hanno bisogno di un ricovero ospedaliero vero e proprio, ma che hanno comunque bisogno di assistenza sanitaria continuativa.

Nel complesso, l’investimento previsto per la realizzazione di sei Case di Comunità, due Ospedali di Comunità e tre Centrali Operative Territoriali nel territorio Asl2 supera i 13 milioni di euro. Per Albenga l’investimento è pari a 500 mila euro, destinati all’adeguamento dei locali per accogliere 40 letti e numerose specialità, tra cui il day hospital di dermatologia, l’endoscopia digestiva e interventi di chirurgia generale, vascolare e urologica, oltre alla medicina interna.





