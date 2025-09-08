 / Alassino

Alassino | 08 settembre 2025, 14:18

Ad Alassio continua la rassegna “Quando c’era… il Concertino”. Martedì 9 settembre il prossimo appuntamento

In piazza Partigiani un viaggio musicale dagli anni ’30 in poi

Ad Alassio continua la rassegna “Quando c’era… il Concertino”. Martedì 9 settembre il prossimo appuntamento

Dopo il successo dei primi appuntamenti, prosegue ad Alassio la rassegna musicale con ingresso libero “Quando c’era… il Concertino”, ideata dal cantautore alassino Nando Rizzo in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.

Domani, martedì 9 settembre alle ore 21, in piazza Partigiani, (zona antistante la galleria Image), il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale che attraversa le melodie italiane e internazionali dagli anni ’30 in poi.

Un’occasione per rivivere le atmosfere dei caffè concerto e dei “concertini” storicamente ambientati nella città del Muretto.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium