Ad Alassio continua la rassegna “Quando c’era… il Concertino”. Martedì 9 settembre il prossimo appuntamento

Dopo il successo dei primi appuntamenti, prosegue ad Alassio la rassegna musicale con ingresso libero “Quando c’era… il Concertino”, ideata dal cantautore alassino Nando Rizzo in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.
Domani, martedì 9 settembre alle ore 21, in piazza Partigiani, (zona antistante la galleria Image), il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale che attraversa le melodie italiane e internazionali dagli anni ’30 in poi.
Un’occasione per rivivere le atmosfere dei caffè concerto e dei “concertini” storicamente ambientati nella città del Muretto.