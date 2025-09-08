L'Avis Cairo spegne 75 candeline, il 13 settembre una giornata di festa

La sezione Avis di Cairo Montenotte celebra quest’anno un traguardo speciale: 75 anni di attività al servizio della comunità. Per festeggiare questa importante ricorrenza, sabato 13 settembre è in programma una giornata di festa all’insegna della condivisione, della musica e dei riconoscimenti.
Il programma si aprirà alle ore 15.15 con il corteo per le vie cittadine, accompagnato dalla banda musicale G. Puccini e dal gruppo Atmosfera Danza di Gabriella Bracco.
Alle 16.10, presso l’Anfiteatro del Palazzo Comunale Sandro Pertini, si terrà la cerimonia di premiazione dei Donatori, un momento di ringraziamento e riconoscimento per chi, con generosità, contribuisce ogni anno a salvare vite. La giornata si concluderà alle ore 18.00 con la Santa Messa nella Parrocchia di San Lorenzo Martire.
Con lo slogan “Io dono non so per chi, ma so perché”, Avis rinnova l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare e a scoprire la bellezza del dono.