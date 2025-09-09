Taglio vegetazione nel torrente, Enpa in aiuto delle anatre: "Li abbiamo portati in un habitat idoneo"

Viene tagliata la vegetazione lungo il torrente Quiliano e un gruppo di germani reali dopo aver perso il proprio habitat naturale si trova in difficoltà attraversando la strada e mettendo a rischio la loro incolumità e gli utenti della viabilità.

Per questo un cittadino quilianese e l'Enpa sono intervenuti per trovare una soluzione.

"A causa del taglio totale della vegetazione lungo il fiume nel Comune di Quiliano, questa colonia di anatre si è trovata improvvisamente privata del suo habitat e hanno di conseguenza attraversato la strada in cerca di riparo, rifugiandosi in un’ aiuola nelle vicinanze del mercato civico, mettendosi però in grande pericolo - spiegano dall'Enpa Savona - Siamo stati contattati da un ragazzo che li ha monitorati costantemente, provando anche a far attraversare loro di nuovo la strada e a riportarli nel fiume, ma trovando l'alveo completamente privo di acqua e spoglio di vegetazione e non sentendosi al sicuro, hanno nuovamente attraversato la strada".

"Abbiamo organizzato un lavoro di squadra e verso sera, dato che con il buio l’animale tende ad essere più tranquillo, siamo riusciti a catturarli, seppur con tanta fatica, e li abbiamo portati in un habitat più idoneo, dove erano presenti acqua, canneti e sterpaglie, così da permettere loro di rifugiarsi in caso di pericolo" concludono dall'ente nazionale per la protezione degli animali.