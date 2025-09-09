Savona, liste d’attesa lunghe: un medico pensionato per le endoscopie

Le liste d’attesa in endoscopia digestiva continuano a pesare sui pazienti e l’Asl 2 savonese corre ai ripari affidandosi anche a medici in pensione. È il caso del dottor Pierluigi Mazzarello, specialista con lunga esperienza nella profesisone, che ha accettato un incarico libero-professionale per supportare l’attività ambulatoriale dell’ospedale di Savona.

La decisione nasce da una doppia emergenza: da un lato, la carenza di personale medico in grado di eseguire endoscopie; dall’altro, i tempi di attesa troppo lunghi per esami fondamentali come colonscopie e gastroscopie. L’Asl2 sottolinea che non è stato possibile reperire professionisti disponibili all’interno della propria dotazione organica, rendendo inevitabile l’attivazione di un bando rivolto anche a medici già in pensione.

L’azienda sanitaria ha così affidato al dottor Mazzarello un incarico fino al 31 dicembre 2025, per un impegno medio di 5 ore settimanali. L’attività sarà concentrata in un accesso alla settimana, durante il quale verranno effettuati 7 esami endoscopici (5 colonscopie e 2 gastroscopie).

Un intervento non risolve la carenza strutturale di personale, che riguarda tutto il territorio nazionale e in particolare alcune specialità mediche, ma può aiutare a tamponare il probelma andando incontro ai pazienti in lista, in attesa di soluzioni più durature per il potenziamento dell’organico.