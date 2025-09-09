 / 

| 09 settembre 2025, 18:48

Ostia, nuovo incidente sul lavoro: morto operaio precipitato dal quinto piano

(Adnkronos) - Ancora un infortunio mortale sul lavoro oggi pomeriggio a Ostia. Un operaio, di nazionalità romena, è morto dopo essere precipitato dal quinto piano di un edificio durante i lavori di ristrutturazione di una palazzina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ostia che dovranno ricostruire la dinamica dell'accaduto.  

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

