Maltempo nel Nord e Centro Italia, 280 interventi dei Vigili del fuoco

ROMA (ITALPRESS) - Nelle ultime 24 ore effettuati 280 interventi dai vigili del fuoco in alcune aree del Nord e del Centro Italia, tra Lazio, Liguria, Toscana e Lombardia.Sono state 100, si legge in una nota, le richieste di soccorso gestite dalla sala operativa del Comando di Roma ed effettuate nella notte dai vigili del fuoco a causa del maltempo: Bracciano, Sacrofano, Montelibretti, Castelli Romani e parte del litorale romano le zone maggiormente colpite. Squadre al lavoro per la rimozione di alberi e rami caduti, danni d'acqua, la messa in sicurezza di insegne e pali pericolanti.Dalle 3:15, a seguito di avverse condizioni meteo che hanno causato anche l'esondazione di alcuni torrenti, sono stati effettuati nel comasco 40 interventi: nei Comuni di Blevio e Torno evacuate 19 persone da strutture allagate o danneggiate. Più di 15 le operazioni svolte nella notte a Lecco, dove uno smottamento ha interrotto un tratto della locale linea ferroviaria.Pioggia e vento anche in Toscana nelle province di Massa Carrara (30 interventi) e Livorno (60): maggiori criticità sull'Isola d'Elba, dove una frana ha comportato l'interruzione della viabilità in località Forno, isolando temporaneamente circa 200 abitanti.Maltempo anche a La Spezia, 40 gli interventi svolti per prosciugamenti, la messa in sicurezza di alberi pericolanti e il soccorso ad automobilisti in difficoltà nei sottopassi allagati.- foto Vigili del fuoco -(ITALPRESS).
