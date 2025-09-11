Coldiretti: "Von der Leyen esalta gli agricoltori ma taglia la PAC"

Le parole di Ursula Von der Leyen sull’importanza di difendere gli agricoltori europei si scontrano con le misure concrete della Commissione che prevedono un taglio del 20% dei fondi Pac e l’apertura indiscriminata a importazioni da Paesi extra-Ue senza reciprocità delle regole. È la posizione di Coldiretti Liguria a margine del discorso sullo stato dell’Unione della presidente della Commissione.

“È inaccettabile”, affermano Gianluca Boeri, Presidente Coldiretti Liguria e Bruno Rivarossa, Delegato Confederale, “che si esalti a parole il ruolo degli agricoltori come garanti della sicurezza alimentare europea, mentre si riducono drasticamente le risorse per la Pac e si stringono accordi commerciali come il Mercosur, che mettono a rischio il futuro di interi comparti agricoli. In Liguria questo significa colpire duramente le nostre filiere più identitarie: dall’olivicoltura alla viticoltura, dalla floricoltura alla pesca, già provate dall’aumento dei costi e dalle difficoltà di mercato”.

Sostenere la promozione è importante, ma non può avvenire sottraendo risorse vitali all’agricoltura. Così come è paradossale parlare di semplificazione quando gli agricoltori sono soffocati dalla burocrazia. In Liguria, piccoli produttori e aziende familiari hanno bisogno di regole chiare e strumenti concreti che li mettano in condizione di competere e crescere.

Un’ulteriore preoccupazione riguarda il Green Deal europeo: “Il settore agricolo”, aggiungono Boeri e Rivarossa, “deve essere protagonista della transizione ecologica, ma non vittima di scelte ideologiche che ne riducono la competitività. La Liguria, con le sue produzioni uniche e legate ai territori, ha dimostrato che sostenibilità e qualità possono andare di pari passo, ma servono politiche di supporto e non penalizzanti”.

Coldiretti Liguria ribadisce quindi che senza un adeguato sostegno all’agricoltura non è possibile garantire né la sovranità alimentare né la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità, elementi che in Liguria coincidono con la stessa identità del territorio.