DDL Montagna, Berrino (FdI): "Una misura attesa da anni che fornisce strumenti concreti ai territori"

"Il DDL Montagna è finalmente realtà. Una misura attesa da anni, che porta speranza e strumenti concreti ai piccoli comuni dell’entroterra ligure e delle aree interne, troppo spesso dimenticati, isolati, costretti a lottare ogni giorno contro lo spopolamento, la carenza di servizi e le difficoltà economiche". Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.

"Il provvedimento prevede oltre 200 milioni di euro per sostenere la crescita, il rilancio demografico e lo sviluppo sostenibile dei territori montani, con interventi mirati su sanità, scuola, mobilità, digitalizzazione e lavoro. Un pacchetto organico di misure che finalmente riconosce la dignità e il valore strategico della montagna".

"Da figlio di questa terra, da senatore ligure e da amante della montagna, sento forte l’orgoglio di aver contribuito a questo risultato. È una vittoria per chi ha scelto di restare, per chi ogni giorno tiene vivi i nostri borghi, le nostre valli, la nostra identità. Oggi lo Stato torna a guardare verso l’alto, verso le montagne, e lo fa con rispetto, con impegno, con visione", conclude Berrino.





