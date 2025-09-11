 / Politica

Politica | 11 settembre 2025, 11:11

DDL Montagna, Berrino (FdI): "Una misura attesa da anni che fornisce strumenti concreti ai territori"

Il provvedimento destina oltre 200 milioni di euro allo sviluppo sostenibile delle zone montane, con interventi su sanità, scuola, mobilità, digitalizzazione e lavoro, valorizzandone il ruolo strategico

"Il DDL Montagna è finalmente realtà. Una misura attesa da anni, che porta speranza e strumenti concreti ai piccoli comuni dell’entroterra ligure e delle aree interne, troppo spesso dimenticati, isolati, costretti a lottare ogni giorno contro lo spopolamento, la carenza di servizi e le difficoltà economiche". Lo dichiara il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.

"Il provvedimento prevede oltre 200 milioni di euro per sostenere la crescita, il rilancio demografico e lo sviluppo sostenibile dei territori montani, con interventi mirati su sanità, scuola, mobilità, digitalizzazione e lavoro. Un pacchetto organico di misure che finalmente riconosce la dignità e il valore strategico della montagna".

"Da figlio di questa terra, da senatore ligure e da amante della montagna, sento forte l’orgoglio di aver contribuito a questo risultato. È una vittoria per chi ha scelto di restare, per chi ogni giorno tiene vivi i nostri borghi, le nostre valli, la nostra identità. Oggi lo Stato torna a guardare verso l’alto, verso le montagne, e lo fa con rispetto, con impegno, con visione", conclude Berrino.



 

Redazione

