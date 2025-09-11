Celle, escursionista infortunata sul sentiero Tor Bregalla: soccorsa e portata in ospedale

Intervento dei soccorritori nel pomeriggio odierno a Celle Ligure, in località Pecorile, dove una donna di 65 anni residente in zona si è infortunata durante un’escursione sul sentiero Tor Bregalla.

La donna, cadendo, ha riportato una distorsione alla caviglia sinistra che le ha impedito di proseguire il cammino.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati il Soccorso Alpino e Speleologico Liguria e i Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto l’escursionista, prestato le prime cure e provveduto al recupero con la barella portantina. In una decina di minuti la donna è stata trasportata fino alla strada.

Ad attenderla c’era l’ambulanza della Croce Verde di Albissola, che l’ha accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.