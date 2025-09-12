Brutale pestaggio fuori dalla discoteca ad Alassio: tre i buttafuori condannati

Due condanne a tre anni e due mesi e due anni e due mesi, un patteggiamento e un rinvio a giudizio.

Queste le sentenze di condanna del Gip del Tribunale di Savona nei confronti di tre buttafuori di una discoteca di Alassio che nella notte tra il 24 e il 25 giugno del 2023 avevano colpito un imprenditore torinese di origine tunisina con calci, pugni, un manganello telescopico e una barra di ferro e gli era stato passato anche un taser sul volto.

L'uomo, 33 anni quella sera stava festeggiando un compleanno con gli amici e la moglie nel privè del locale alassino. Uscito per prendere le sigarette in auto non gli è stato più consentito rientrare in quanto i buttafuori gli avrebbero impedito l'accesso perchè straniero. L'uomo aveva allora deciso di recuperare la sua macchina e avvisare la moglie ma era stato pestato con brutalità. Era stato poi portato all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove gli erano stati diagnosticati più di 40 giorni di prognosi per una costola fratturata, il naso rotto e un trauma cranico.

Dopo essere rientrato a Torino aveva presentato una denuncia. Da lì erano scattate le indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura.