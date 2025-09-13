Tajani “In Polonia risposta efficace a Putin, l’Europa non si tocca”

ROMA (ITALPRESS) - Riguardo ai droni russi in Polonia, "questa è la stessa strategia che si usava ai tempi del Patto di Varsavia. I Mig cercavano di vedere i tempi di reazione delle forze Nato con delle provocazioni. E' un vecchio modo di fare. La risposta a quanto avvenuto in Polonia è stata efficace, efficiente e tempestiva, il messaggio a Putin è chiaro: l'Europa non si tocca". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in collegamento con la Festa Nazionale dell'Udc."Non basta essere preoccupati, bisogna occuparsi di ciò che accade, trovare soluzioni diplomatiche, che sono fatte anche di esibizioni muscolari e di forza - ha proseguito -. Quando si dice che difendiamo i confini della Nato diciamo a Putin che non c'è il burro dall'altra parte. Serve equilibrio sul piano militare, i soldi spesi per la sicurezza servono a difendere la pace".- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).