Vuelta, i proPal invadono la Gran Via di Madrid: ciclisti fermi

(Adnkronos) - Centinaia di manifestanti filo-palestinesi hanno invaso parte del percorso dove passa l'ultima tappa della Vuelta di Spagna, nel centro di Madrid. Sulla Gran Via, dove i ciclisti avrebbero dovuto transitare più volte, i manifestanti hanno abbattuto le transenne e hanno marciato sulla strada, alcuni intonando slogan per il boicottaggio di Israele. Il gruppo dei ciclisti al momento è fermo in attesa di sviluppi.
