Porcini: un'annata straordinaria. Stagione d'oro nel Savonese

Fungaioli pronti a un'annata che, a parere unanime, si profila straordinaria. Le piogge abbondanti delle scorse settimane, unite al caldo umido, hanno creato le condizioni ideali per i porcini. Già tra fine luglio e inizio agosto si è registrata una bella buttata.

Gli esperti parlano di una stagione d’eccezione, paragonandola a certi blasonati momenti degli anni Ottanta, e, dall’alba al tramonto, i boschi dell’entroterra attendono gli appassionati armati di cestino.

Dallo scorso fine settimana la stagione è entrata nel vivo e, se il meteo non subirà stravolgimenti, i micologi stimano che il periodo d’oro possa durare ancora almeno due settimane. La crescita abbondante interessa praticamente tutta la Liguria e il Savonese, con speciale riguardo, ovviamente, per i boschi di Sassello e della Val Bormida.

A contenere gli eccessi di entusiasmo, però, ci sono le regole da ricordare. La normativa regionale consente un massimo di tre chili al giorno per persona (ridotti a uno per gli ovoli), anche se si registrano ceste che arrivano a venti chili. Vietati zaini chiusi, borse di plastica, rastrelli e uncini. I funghi devono essere puliti con un coltello direttamente sul luogo di raccolta, così da favorire la diffusione delle spore, e andrebbero evitati gli esemplari troppo piccoli.

Un’altra raccomandazione, mai da sottovalutare, riguarda la sicurezza: meglio non addentrarsi da soli nei boschi, anche “a rischio” di rivelare i propri segreti sui luoghi più produttivi. E, in caso di dubbi, portare sempre i funghi all’ispettorato micologico per evitare rischi legati a specie tossiche.