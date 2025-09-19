La passione per le previsioni del tempo si trasforma in solidarietà: arriva il calendario 2026 targato MeteoValbormida

La passione per il meteo si trasforma in solidarietà: la community di MeteoValbormida, seguita da quasi ventimila persone, lancia il calendario 2026, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione “Raggio di Sole” Onlus di Cairo Montenotte.

L’associazione supporta ragazzi e adulti con difficoltà psicomotorie, disturbi dello spettro autistico, ritardi scolastici e altre complessità comportamentali, promuovendo progetti di integrazione sociale nel territorio valbormidese e oltre.

Le foto che arricchiranno l’almanacco, selezionate dai membri della community, offriranno una prospettiva autentica del territorio attraverso gli occhi di chi lo vive ogni giorno. La produzione e la vendita saranno curate da Cosmodigit SAS di Corso Martiri della Libertà a Cairo Montenotte, mentre la grafica verrà realizzata da MVB.

Il calendario, in vendita a 10 euro, può essere prenotato e pagato entro il 31 ottobre. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare Cosmodigit dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, al numero 019 500117, oppure visitare la pagina Facebook o il blog di MeteoValbormida.

Un’iniziativa che dimostra come una passione condivisa possa trasformarsi in solidarietà concreta, unendo comunità, territorio e impegno sociale.