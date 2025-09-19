Tivùsat, al via il passaggio tecnologico: più sicurezza e nuovi servizi

ROMA (ITALPRESS) - La televisione italiana continua la sua corsa nel segno dell'innovazione tecnologica e Tivùsat, la piattaforma satellitare gratuita partecipata da Rai, Mediaset e TIM, si prepara a un passaggio decisivo verso il futuro dopo sedici anni di vita, con oltre 170 canali trasmessi - di cui più di 70 in HD e 4K Ultra HD - e più di tre milioni di smart card attive. Il cambiamento, si legge in una nota, riguarderà gli utenti che utilizzano ancora smart card e decoder basati sulla tecnologia di codifica "Tiger". La società Nagravision, che aveva sviluppato questo sistema, ha deciso di dismetterne progressivamente i servizi tecnici, sostituendoli con la più evoluta e sicura tecnologia "Merlin", già in funzione dal 2018. Lo spegnimento sarà graduale: partirà nel primo trimestre del 2026 e si concluderà entro il 2028, così da ridurre al minimo i disagi per gli utenti."Alla base di questo cambiamento - si legge - la necessità di aumentare la qualità dei canali trasmessi e i livelli di protezione e sicurezza, in un settore costantemente sotto attacco da fenomeni come pirateria IPTV, streaming illegale e aggiramento della protezione dei diritti. Il nuovo sistema garantisce maggiore sicurezza e tutela per broadcaster e i produttori. Un passaggio che consentirà ai telespettatori di accedere a una televisione più moderna, con servizi aggiornati come la guida elettronica interattiva e la possibilità di fruire di canali in 4K".Per gli utenti, conclude la nota, "non sarà necessario modificare l'impianto satellitare, basterà verificare il tipo di smart card in uso. Se la card è già "Merlin", non cambierà nulla. Se invece si tratta di una "Tiger", sarà necessario acquistare un nuovo apparato certificato "Merlin". Per ogni dubbio, è attivo il numero di assistenza 06891895 (dal lunedì al sabato, 11-20, esclusi i festivi), l'indirizzo email assistentevirtuale@tivu.tv e il servizio "Fai da Te" sul sito ufficiale www.tivusat.tv, dove a breve sarà disponibile un motore di ricerca, nel quale basterà inserire il numero della propria smart card per conoscere l'eventuale trimestre di spegnimento".- news in collaborazione con Tivusat -- foto ufficio stampa Tivusat -(ITALPRESS).