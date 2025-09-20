 / 

| 20 settembre 2025, 13:09

Lobuono: "Non ci stancheremo mai di raccontare chi si impegna per il cambiamento del proprio Paese"

(Adnkronos) - “Ne premiamo sessanta, ma non è una classifica. Raccontiamo le storie di trenta ragazze e trenta ragazzi che da sindaci, assessori, deputati e consiglieri fanno la differenza attraverso le istituzioni e i partiti che rappresentano”. Lo afferma il Presidente de “La Giovane Roma” alla cerimonia di premiazione de ‘I 60 migliori under 30 della politica italiana’ organizzata da Università Link a Roma, presso la sede di Via del Casale di San Pio V e promossa dall’associazione da lui presieduta in collaborazione col magazine “Politica”. 

“Provarci, provarci, provarci! Se pensiamo che qualcuno ci lascerà il posto sbagliamo - aggiunge - e dobbiamo prendere coscienza dell’influenza che possiamo avere nei processi decisionali”. 

“Negli anni abbiamo sviluppato una commissione di valutazione riferita ai premi - conclude - che prende in esame vari criteri per l’assegnazione dei premi, come ad esempio la validità dei progetti approntati sul territorio e la capacità di mettere a terra provvedimenti in grado di incidere”. 

