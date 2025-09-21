"Salvate i miei 5 figli", l'appello del medico boliviano-palestinese bloccato a Gaza

(Adnkronos) - Il medico palestinese-boliviano Refaat Alathamna, intrappolato a Gaza, lancia un appello all'Italia in video diffuso dall’Adnkronos: “Sono padre di cinque figli, faccio appello al governo italiano affinché, attraverso le sue autorità diplomatiche, possa intervenire facendoci evacuare da Gaza. Abbiamo sofferto il peggio, voglio salvare i miei figli, tutto ciò che mi è rimasto”, dice il medico nel video chiedendo che il Ministero degli Esteri italiano possa intercedere e avviare le trattative con Israele.
