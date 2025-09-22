A Varazze il convegno internazionale "Jacopo da Varagine oggi"

Il 25, 26 e 27 settembre presso la Sala Consiliare del Municipio avrà luogo il convegno internazionale "Jacopo da Varagine oggi - Lo studio dei santi della Legenda aurea nel XXI secolo", organizzato dal Centro Studi Jacopo da Varagine. L'evento accosterà due approcci alle tradizioni agiografiche raccolte nella "Legenda aurea": da una parte le ricerche su come Jacopo abbia rielaborato le leggende precedenti e la sua importanza nella storia culturale europea, dall’altra gli studi sul culto tributato al beato e a santa Caterina da Siena e l’eredità attuale di Jacopo.

Si vuole sottolineare dunque l’importanza del predicatore domenicano e arcivescovo di Genova evidenziandone l'opera di compilatore e divulgatore delle principali tradizioni agiografiche europee e mostrando come tali culti siano vivi oggi, continuando a fiorire da quelle antiche radici. Si mostrerà come il patrono sia al centro di un’intensa attività filologica: saranno presentate le due ultime edizioni critiche sull'opera di Jacopo, i "Sermones de sanctis", riguardanti Francesco, Domenico e Pietro martire, e il volgarizzamento in catalano della "Legenda aurea", uno dei documenti più importanti della lingua.

L'evento si terrà in occasione del cinquantesimo anniversario della traslazione delle reliquie del beato e del quarto dell’elezione di quest'ultimo e di Caterina a patroni, con il contributo del Comune e della Fondazione Agostino Maria De Mari e il patrocinio di Regione Liguria, Provincia di Savona e Diocesi di Savona-Noli. Inoltre è coordinato dal comitato scientifico composto da Giovanni Paolo Maggioni (Università del Molise), Antonella Degl’Innocenti (Trento), Daniele Solvi (Campania Luigi Vanvitelli) e Antonio Delfino (Pavia - Dipartimento di Musicologia di Cremona).