A Savona, il Premio Letterario Benabe premia gli autori e le missioni dei Padri Cappuccini

Sabato scorso, il Convento di San Francesco a Savona ha ospitato la cerimonia di premiazione della quarta edizione del Premio Letterario Nazionale Benabe-Cuore a Cuore Memorial Padre Umberto Vallarino. L'evento, che ha visto la partecipazione di autori premiati da tutta Italia, è stato organizzato dai Padri Cappuccini per sostenere la loro Fraternità e le missioni all'estero.

I Padri Francesco Rossi, Padre Guardiano, e Padre Sandro Freccero hanno accolto gli ospiti in un clima di pace, serenità e spiritualità molto apprezzato dai presenti. Il concorso si è confermato un appuntamento speciale e un luogo d'incontro per l'anima, richiamando un vasto pubblico.

Il Premio ha beneficiato ancora una volta del patrocinio del Comune di Savona e della sensibilità del sindaco Marco Russo, che ha presenziato alla cerimonia. Durante l'evento, il sindaco ha consegnato il Premio Speciale Città di Savona a Carlo e Fabrizio Marchesano, padre e figlio, per un racconto scritto a quattro mani sul celebre monumento locale “Campana di Rintocchi e Memorie”.

Dalla scorsa edizione il Premio si avvale della collaborazione di vari artisti locali che donano le loro opere per premiare gli autori vincitori del concorso. La squadra degli artisti è così formata: Stella d'Argento Savona, Francesca Costa illustratrice di libri per bambini per Giunti editore e altre case editrici, Le due mosche bianche negozio di Albissola Marina, Vanessa Cavallaro famosa e talentuosa artista del vetro di Altare, le Ceramiche Mazzotti di Albissola Marina, Jean Canevaro giovane e talentuoso artista di Albisola Superiore, Lorenza Rossi artista savonese, Michelle (Mi-art) di Albissola Marina, Studio Ernan di Albisola Superiore, Valentina Buttiglieri scultrice di Albissola Marina e Gian Genta celebre e poliedrico artista savonese. Sostenitore del Premio con alcuni prodotti per la cura dei capelli il negozio Immagine Donna di Rosy Maida.

Con grande gioia, i Padri Cappuccini hanno annunciato la quinta edizione del Premio, che partirà a breve con una nuova sezione dedicata a San Francesco, in occasione degli importanti anniversari del prossimo anno.

A nome dei Padri e di Rita Muscardin, gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti, dal sindaco al suo staff, dagli artisti che hanno donato le opere agli autori che hanno partecipato, in attesa delle iscrizioni per la prossima edizione.