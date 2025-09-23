“Il Dipartimento di Prevenzione”: una giornata di confronto a Savona organizzata da Asl2

Una giornata interamente dedicata al tema della prevenzione e della salute pubblica. È in programma per mercoledì 24 settembre, a partire dalle ore 10, nell’Aula Magna dell’Ospedale San Paolo di Savona, l’appuntamento promosso dall’ASL2 dal titolo “Il Dipartimento di Prevenzione - Una rete di servizi per il territorio”. Un’occasione di confronto tra istituzioni, professionisti e stakeholder su una vasta gamma di temi che spaziano dalla sicurezza sul lavoro alla sanità pubblica, dalla sicurezza alimentare alla tutela della salute animale.

Dopo i saluti delle autorità e l’apertura dei lavori affidata a Raffaele Aloi, direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL 2, la mattinata entrerà nel vivo con un focus dedicato a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Interverranno Alessandro Berta, direttore dell’Unione Industriali della provincia di Savona, e Alberto Formento, presidente dell’Ente paritetico formazione e sicurezza in edilizia, sottolineando l’importanza di un confronto permanente tra organi di vigilanza e mondo produttivo.

Seguiranno gli interventi di Alessandro Ranieri, direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Savona-Imperia, che presenterà le attività di vigilanza negli ambienti lavorativi, ed Enrico Lanzone, direttore regionale vicario di Inail Liguria, con un approfondimento sul ruolo dell’istituto rispetto a malattie professionali e infortuni. A chiudere la sessione del mattino sarà Virna Frumento, direttore della Struttura Complessa di Igiene e Sanità Pubblica, che illustrerà la prevenzione primaria e secondaria.

Nel pomeriggio, spazio alla sicurezza alimentare con Maria Carlotta Fantino, che affronterà il tema di acque potabili e ristorazione sul territorio, seguita da Francesco Marucci, che interverrà sulle malattie trasmesse da alimenti di origine animale. A completare il quadro, gli approfondimenti di Erik Giovanni Alberti per la sanità animale e del sostituto direttore della SC Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche.