Celle, piantati i primi aceri al posto dei pini tagliati nel giardino delle scuole: il fine lavori entro ottobre

Sono stati piantati i primi aceri a sostituzione dei pini tagliati nel giardino delle scuole elementari e materna di Celle Ligure.

Dopo le polemiche dei mesi scorsi, il Comune, come previsto da progetto, ha disposto la piantumazione.

Le minoranze, congiuntamente, avevano scritto una missiva con lo scopo di ottenere la documentazione relativa alla riqualificazione dell'area gioco e del campo sportivo. Al centro delle polemiche era finita la perizia del 2023.

I lavori comunque stanno proseguendo e appena verrà concluso il primo lotto entro fine ottobre, scatterà il secondo entro la fine del 2025 con le lavorazioni che dovrebbero durare circa 6 mesi.

Il primo lotto di lavori ha previsto l'abbattimento delle alberature presenti; il completamento della recinzione; la rimozione ed accantonamento dei giochi esistenti; la demolizione delle pavimentazioni esistenti; la realizzazione della nuova rampa di accesso ai locali spogliatoio posizionati nel piano seminterrato della scuola.

Il secondo lotto prevede la realizzazione del nuovo campo da gioco ruotato di 90 gradi rispetto al campo esistente; la realizzazione di nuove rampe di accesso e muretti per la definizione dei nuovi spazi gioco; la realizzazione del locale servizi igienici ed allacci idrici e fognari; la realizzazione degli impianti di illuminazione ed impianti di irrigazione; la creazione di sottofondi in cls per posa delle nuove pavimentazioni; la realizzazione delle sedute e dei pergolati; la piantumatura delle nuove alberature e dei rampicanti; la nuova pavimentazione in gomma colata; il montaggio dei giochi preventivamente smontati; la nuova pavimentazione nella rampa di accesso della scuola materna.

In totale sono stati stanziati 440mila euro.

