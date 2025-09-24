"Dallo stetoscopio all'intelligenza artificiale": l'ospedale di Verduno ospita il convegno interregionale AOGOI

Venerdì 26 e sabato 27 settembre si svolgerà, presso l’Auditorium Ospedale Alba-Bra di Verduno, il convegno interregionale AOGOI (Associazione dei Ginecologi e Ostetrici Italiani) delle Regioni Liguria-Piemonte e Valle d’Aosta.

"Per il 2025 è toccato al Piemonte organizzare il consueto incontro annuale - ci spiega la Dott.ssa Rosalba Giacchello, Segretaria Regionale AOGOI del Piemonte - e con grande piacere abbiamo scelto come sede l’Ospedale di Verduno con il suo funzionale e moderno auditorium dove, nell’arco delle due giornate, porteranno le proprie esperienze alcuni tra le ginecologhe e i ginecologi più accreditati delle tre regioni".

"Il titolo del Convegno 'Dallo stetoscopia alla intelligenza artificiale: l’ostetricia e la ginecologia tra ieri e domani' - continua la Dott.ssa Giacchello - è stato scelto perché l’obbiettivo è quello di provare a fare il punto sulle pratiche consolidate e sulle nuove frontiere nei vari campi del mondo cosi complesso della salute femminile che tanto incide sulla società.

Presso l’ASL Cn2 dal 2025 funzione il LABSI: centro d’eccellenza per la formazione avanzata di medici e personale sanitario, dotato di simulatori all’avanguardia che permettono addestramenti realistici e sicuri, rivolti al miglioramento delle competenze cliniche e alla riduzione del rischio per i pazienti e della formazione degli operatori".

Durante il convegno sarà possibile visitare il centro gestito dall’ASL e nato grazie al contributo della Fondazione Ospedale Alba –Bra e di Franca e Giovanni Ferrero.

"Pensiamo davvero che sarà un'occasione di crescita professionale per tutti i partecipanti e di proficui scambi culturali – conclude la Dott.ssa Giacchello - e a nome di tutta l’associazione in particolare del suo Presidente Prof. Antonio Chiantera ringrazio l’ASL CN2 e la Fondazione Ospedale Alba-Bra e tutte le colleghe e colleghi che hanno contribuito alla organizzazione dell’evento".



