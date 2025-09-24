Ghribi “Guardare al futuro con progetti di successo in Burkina Faso”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - A margine del summit ECAM di New York, il presidente di GKSD e Vicepresidente di GSD (Gruppo San Donato) Kamel Gribi ha incontrato Jean Emmanuel Ouedraogo, primo ministro del Burkina Faso, per un confronto bilaterale che si è rivelato davvero fruttuoso. I due leader hanno discusso di cooperazione in ambito sanitario, oltre che di infrastrutture ed empowerment giovanile. E' stato sottolineato come i modelli del passato abbiano ostacolato la prosperità evidenziando la necessità di una nuova visione fondata su parità nelle relazioni, rispetto reciproco e obiettivi condivisi. Particolare attenzione è stata riservata ai giovani, riconosciuti come il cuore di ogni progresso duraturo. Al termine dell'incontro il presidente Gribi ha affermato: "Adesso è il momento di guardare con coraggio al futuro con progetti concreti e di successo in Burkina Faso. ECAM, insieme a GKSD offrirà competenze tecniche e formazione nei settori chiave. Ma soprattutto dobbiamo sostenere i giovani che sono il vero fondamento della prosperità - ha sottolineato -. Senza opportunità reali per le nuove generazioni non può germogliare alcun progresso sociale ed economico".- foto tratta da video GKSD -(ITALPRESS).
