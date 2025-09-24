Mattarella firma quattro decreti di grazia

(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato quattro decreti di grazia. Si tratta di provvedimenti di clemenza individuale adottati "ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione", "in ordine ai quali il ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole".

I quattro 'graziati' dal capo dello Stato sono Gabriele Finotello, Massimo Zen, Patrizia Attinà e Ancuta Strimbu. E' quanto si legge in una nota del Quirinale.