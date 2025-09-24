Mattarella firma quattro decreti di grazia

(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato quattro decreti di grazia. Si tratta di provvedimenti di clemenza individuale adottati "ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione", ''in ordine ai quali il ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole".
