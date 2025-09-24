Meloni “Irresponsabile usare Gaza per creare problemi al Governo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "La mia condanna di quantoaccaduto stanotte è totale e stiamo facendo le nostre inchiesteper avere certezze sulla responsabilità. Dopodichè il ministroCrosetto ha autorizzato nave Fasan ad avvicinarsi per garantiredove fosse necessario soccorso e assistenza alle persone chedovessero essere in pericolo, anche se non è previsto l'uso dellaforza militare". Così la premier Giorgia Meloni, nel corso di unpunto stampa da New York, tornando sul caso Flotilla."Voglio dire che tutto questo è gratuito, pericoloso,irresponsabile. Non c'è bisogno di rischiare la propria incolumità e infilarsi in uno scenario di guerra per consegnare gli aiuti a Gaza, che il governo italiano e le autorità preposte avrebbe potuto consegnare in poche ore. Penso vada fatto un richiamo alla responsabilità, soprattutto quando si tratta di parlamentari, che ricordo sono pagati per lavorare nelle istituzioni, non per costringere le istituzioni a lavorare per loro", ha aggiunto. "Gli aiuti si possono consegnare in sicurezza, abbiamo dato la nostra disponibilità per questo. Il governo ha fatto una proposta e la risposta è stata negativa. Ora - ha spiegato - il ministro Tajani sta lavorando a un'altra proposta di mediazione, che è consegnare questi aiuti a Cipro, al patriarcato latino di Gerusalemme che si assume la responsabilità di consegnarli. E' una proposta sulla quale mi pare ci sia il consenso del governo cipriota, del governo israeliano, ovviamentedel governo italiano. Stiamo aspettando una risposta dallaflottiglia. E io qui davvero faccio un appello alla responsabilità di tutti, perchè non si può rischiare l'incolumità delle persone per fare iniziative che sembrano prevalentemente fatte non per consegnare gli aiuti, ma per creare problemi al governo. Qual è l'alternativa, forzare il blocco navale di Israele? E poi cosa dovrebbe fare il governo italiano, mandare le navi della marina militare e dichiarare guerra a Israele? Mi pare si stia un pò esagerando. Faccio appello alla responsabilità di tutti, a tutte le forze politiche, hanno i loro parlamentari: adesso bisogna difendere l'incolumità delle persone e aiutare leistituzioni della Repubblica italiana a trovare delle soluzioniche stiamo trovando perchè non si corrano altri rischi", ha concluso Meloni.(ITALPRESS).-Foto: Ipa Agency-