von der Leyen “Abbattere i jet russi opzione sul tavolo”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - L'opzione di abbattere i caccia russi che si introducono nello spazio aereo della Nato "è sul tavolo". A dirlo la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un'intervista alla "Cnn". "La mia opinione è che dobbiamo difendere ogni centimetro quadrato del territorio - ha sottolineato von der Leyen -. Ciò significa che se si verifica un'intrusione nello spazio aereo, dopo un avvertimento, dopo essere stati molto chiari, ovviamente l'opzione di abbattere un jet che si sta introducendo nel nostro spazio aereo è sul tavolo".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
