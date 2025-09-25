Nasce a Milano la prima 'casa del made in Italy' in un polo fieristico, accordo Mimit, Ffm e Fiera Milano

(Adnkronos) - E' stato firmato oggi il protocollo per avviare un rapporto stabile e continuativo di collaborazione a livello territoriale tra il ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano, a beneficio dell’imprenditoria, delle filiere locali e del made in Italy. A suggellare l’accordo per la valorizzazione delle eccellenze italiane nei mercati nazionali e internazionali il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il presidente di Fondazione Fiera Milano Giovanni Bozzetti e Roberto Foresti, vice direttore generale di Fiera Milano, che contestualmente hanno annunciato la nascita della prima 'casa del made in Italy' all'interno di una fiera.

Il presidio istituzionale sarà ospitato negli spazi del centro servizi del quartiere espositivo di Rho. Nell’ambito dell’accordo, della durata iniziale di tre anni, le parti si impegneranno a promuovere e sviluppare congiuntamente iniziative e progetti al fine di: favorire la partecipazione delle imprese italiane, in particolare delle pmi, alle principali manifestazioni fieristiche come strumento di crescita, visibilità e sviluppo; facilitare l’incontro tra imprese, investitori, buyer internazionali e la rete delle Camere di commercio italiane all'estero, utilizzando la piattaforma fieristica come hub di connessione; accrescere l’attrattività del sistema fieristico italiano a livello globale; agevolare lo sviluppo di servizi innovativi all’imprenditoria e la diffusione dei principali strumenti pubblici di supporto alla nascita e allo sviluppo di impresa.

Fondazione si impegnerà inoltre a collaborare con il Mimit per il coinvolgimento in eventi, congressi, convegni e workshop e per la definizione di programmi congiunti per promuovere momenti di incontro tra istituzioni, operatori e imprese. Infine, Fondazione metterà a disposizione il proprio centro studi per la realizzazione di analisi e ricerche con focus su temi relativi ai settori fieristico e congressuale, nonché per la propria rete di rapporti consolidati con il mondo universitario e di ricerca.

La volontà di cooperazione si inserisce nella recente iniziativa avviata da Fondazione Fiera Milano, 'Alleanza per il made in Italy', che mira a promuovere un dialogo continuativo sul ruolo del sistema fieristico nello sviluppo economico, sociale e culturale del Paese, coinvolgendo diversi attori in un percorso comune di valorizzazione dei comparti industriali di cui le manifestazioni fieristiche sono espressione, a rafforzare l’attrattività del territorio e sviluppare una maggiore sinergia tra quest’ultimo e le fiere.

"Oggi -ha detto il ministro Urso- inauguriamo la prima casa del made in Italy a Fiera Milano. Un progetto importante e significativo, il primo tangibile riscontro del protocollo sottoscritto nei giorni scorsi con Aefi e It-Ex, le due principali associazioni fieristiche d’Italia che finalmente hanno un percorso condiviso e unitario".

"Partiamo oggi da Milano -ha aggiunto- per raggiungere presto tutte le altre principali fiere nazionali e internazionali d’Italia. Con le case del made in Italy puntiamo a valorizzare appieno il potenziale delle nostre aziende, accompagnandole lungo il percorso verso il successo internazionale. Le fiere, da sempre strumenti fondamentali per la crescita industriale e commerciale, potranno contare su questi nuovi presidi del Mimit, al fianco delle imprese per supportarle con gli strumenti messi in campo dal governo e raccogliere le istanze necessarie per rafforzare il nostro ecosistema produttivo".