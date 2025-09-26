Alassio rende omaggio alla giornalista Franca Giusti, turista affezionata da oltre cinquant’anni

Nella mattinata di oggi (venerdì 26 settembre, ndr), il Comune di Alassio ha voluto rendere omaggio a una delle sue turiste più fedeli.
Il sindaco Marco Melgrati ha infatti consegnato una pergamena ufficiale a Franca Giusti, consigliere dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, da oltre cinquant’anni affezionata frequentatrice della città del Muretto insieme alla sua famiglia.
Giusti, torinese, era già intervenuta il giorno precedente alla cerimonia di inaugurazione della statua dedicata al Presidente Sandro Pertini in Piazza Partigiani, portando il suo saluto dal palco.
Alla consegna della pergamena, svoltasi oggi in Comune, era presente anche la mamma di Franca, Maria Rosa, che da sempre condivide con lei il legame con Alassio.