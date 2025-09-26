Ottavia Castellaro protagonista a Sanremo delle Giornate Europee del Patrimonio con il suo libro e un omaggio a Libereso

Sabato 27 e domenica 28 settembre Sanremo diventa protagonista delle Giornate Europee del Patrimonio, la grande festa della cultura promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea, coordinata in Italia dal Ministero della Cultura. Musei, ville storiche e spazi culturali accoglieranno cittadini e visitatori con un programma ricco di visite guidate, concerti, incontri e attività pensate per tutte le età.

Sabato alle ore 17.30 a Coldirodi nel Giardino di Villa Luca la barlady Ottavia Castellaro insieme al giornalista Claudio Porchia sarà protagonista di un incontro dal titolo “Aromatiche… da bere” insieme ad alcune riflessioni sul libro di Libereso Guglielmi "Ricette per ogni stagione". Ottavia nell'occasione presenterà un cocktail dedicato al giardiniere di Calvino.

Questo il programma nel dettaglio:

Sabato 27 settembre: musei, musica e convivialità ed un ricordo di Libereso

Museo Civico (ore 10 e 11): visite guidate alla sezione archeologica e alla Sala Rubino, dedicata all’eclettico artista Antonio Rubino, con l’eccezionale esposizione di alcune sue opere grafiche e letterarie normalmente non visibili al pubblico. Approfondimento anche sul critico Renzo Laurano e la canzone d’autore.

Giardino di Villa Angerer (ore 12) : concerto delle Tre Chitarre Romantiche .

: concerto delle . Villa Angerer (ore 15.30 e 16.30) : visite guidate con il dott. Marco Macchi (COOP Arcadia). Accredito gratuito qui.

: visite guidate con il dott. Marco Macchi (COOP Arcadia). Accredito gratuito qui. Coldirodi – Sala matrimoni Pinacoteca (ore 16) : presentazione della tesi di Guglielmo Maria Cattaneo dedicata alla valorizzazione degli spazi verdi della Pinacoteca Rambaldi.

: presentazione della tesi di Guglielmo Maria Cattaneo dedicata alla valorizzazione degli spazi verdi della Pinacoteca Rambaldi. Coldirodi – Giardino di Villa Luca (ore 17.30): incontro conviviale “Aromatiche… da bere” con Ottavia Castellaro e riflessioni sul libro di Libereso Guglielmi Ricette per ogni stagione, con Tanya e Barry Guglielmi. Conduce Claudio Porchia.

Domenica 28 settembre: l’archeopedalata e un incontro in piazza

Ciclovia “Riviera dei Fiori” (ore 9.30-12.30): Archeopedalata tra i principali siti archeologici del territorio (Villa romana della Foce, Pian di Nave, Villa romana di Bussana, Promontorio e Grotta dell’Arma). Prenotazioni: sabap-im-sv.comunicazione@cultura.gov.it