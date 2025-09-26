 / Eventi

Cosseria, un weekend tra arte e solidarietà: visite guidate agli affreschi della Chiesa Maria Immacolata e cena a sostegno delle famiglie in difficoltà

Questo fine settimana Cosseria si prepara a vivere momenti di cultura e solidarietà con due appuntamenti imperdibili.

Sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 18, sarà possibile visitare gli affreschi presenti nella sacrestia della Chiesa parrocchiale Maria Immacolata. Le visite saranno accompagnate da guide esperte che racconteranno i dettagli artistici e il contesto storico delle opere. Un’occasione unica per partecipare alle Giornate Europee dedicate al nostro patrimonio storico e artistico e riscoprire le bellezze della comunità valbormidese.

Ma non finisce qui: sabato sera, alle ore 19:30, il salone ristorante della pro loco di Cosseria ospiterà una cena solidale. Il ricavato sarà destinato dal Consiglio Pastorale a sostenere le famiglie del territorio in difficoltà finanziarie. Un momento conviviale che unisce gusto e generosità, permettendo a tutti di contribuire a una buona causa.

